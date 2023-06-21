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Девять человек погибли в автомобильной катастрофе в Дагестане, более 20 пострадали

Девять человек погибли в крупной дорожной аварии в Дагестане — погибли девять человек, более 20 пострадали.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе «Кавказ» в районе села Кохановка 21 июня. По предварительной информации, Toyota Camry вылетела на встречную полосу, столкнулась с «КАМАЗом», а затем грузовик врезался в автобус. От удара несколько автомашин загорелось, сообщается в Telegram-канале Baza.

Известно, что автобус ехал из Москвы в Хасавюрт.

Информация о точном количестве погибших и пострадавших уточняется.