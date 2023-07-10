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Пешехода сбил автомобиль на улице Труда в Пскове. ФОТО

Пешехода сбил автомобиль у дома №7а на улице Труда в Пскове 9 июля в 18.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Водитель Nissan Almera 2004 года рождения совершила наезд на пешехода - молодого человека 2002 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пешехода, по предварительным данным, выявлены ушиб ушной раковины и левого коленного сустава. Не госпитализирован, медики отпустили его домой.

Водитель трезвая. В отношении водителя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения).