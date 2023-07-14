Грузовик врезался в 15 машин в Подмосковье

Грузовик из-за технической неисправности столкнулся с 15 машинами на автотрассе в Подмосковье, пострадали три человека, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Авария произошла в субботу днем на 19-м километре трассы «М-1 Беларусь», пишет РИА Новости.
«По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении. В результате происшествия три человека с телесными повреждениями доставлены в медучреждения», – сказал он.
Движение на данном участке трассы сейчас затруднено, водителям следует выбирать пути объезда.