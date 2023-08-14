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Автомобиль вылетел в кювет в Дновском районе, водитель сгорел

Мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 августа в 22:36 на 41 км автодороги Дедовичи - Дно - Костыжицы водитель Renault, мужчина 1978 года рождения, на закругленном участке дороги не выдержал необходимый боковой интервал. В результате чего он съехал в левый кювет. Транспортное средство опрокинулось и загорелось.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.