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Три человека пострадали в ДТП в Плюсском районе

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 25 августа около 16.00 на 180 км дороги Санкт-Петербург-Невель. Водитель ВАЗ-2151, житель деревни Заполье 1978 года при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Geely. Им управлял петербуржец 2005 года рождения, он двигался по встречной полосе.

В результате ДТП водитель Geely получил перелом, ссади, ушибы и раны, пассажир Geely, женщина 1966 получила ушибы, а водитель ВАЗа - ушибы и раны.