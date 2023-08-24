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Ребенок получил травмы при столкновении с грузовиком в Пушкиногорском районе. ФОТО

Ребенок пострадал в дорожно-транспортном в Пушкиногорском районе 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В деревне Новгородка столкнулись автомобили ГАЗель и Opel. Транспортные средства получили серьезные технические повреждения.

Пострадали три пассажира автомобиля Opel. Среди них оказался ребенок.

Пострадавших госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.