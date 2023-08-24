Ребенок получил травмы при столкновении с грузовиком в Пушкиногорском районе. ФОТО

Ребенок пострадал в дорожно-транспортном в Пушкиногорском районе 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области
В деревне Новгородка столкнулись автомобили ГАЗель и Opel. Транспортные средства получили серьезные технические повреждения.
Пострадали три пассажира автомобиля Opel. Среди них оказался ребенок.
Пострадавших госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.