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Водитель пострадал в тройном столкновении на улице Юбилейной в Пскове

Водитель пострадал в тройном столкновении на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 28 августа в 09.15 напротив дома 43.

Мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной Ford Transit, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Citroën Berlingo под управлением мужчины 1969 года рождения. По инерции Citroen врезался в ГАЗ-2705, за рулем которого сидел мужчина 1987 года рождения.

Водителю Citroën потребовалась медицинская помощь. Выявлены ушибы, закрытая черепно-мозговая травма, от госпитализации отказался.