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Мотоциклист пострадал в ДТП на парковке псковской «Ленты»

Мотоциклист пострадал в ДТП на парковке псковской «Ленты». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по городу Пскову, 11 сентября в 21.55 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла у дома 54 по улице Труда.

Водитель мотоцикла Honda, мужчина 1998 года рождения, при движении по прилегающей территории – парковке торгового комплекса – не уступил дорогу автомашине Toyota Avensis, двигавшейся справа. За рулем автомобиля находился молодой человек 2002 года рождения.

Мотоциклист получил ушиб правого голеностопного сустава. Оба водителя трезвые.