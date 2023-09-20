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Пять человек доставили в больницу после ДТП в Печорском районе

Пять человек доставили в больницу после ДТП в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня, 24 сентября, около 13:38 на 26 км автомобильной дороги Псков-Изборск Печорского района водитель автомобиля Renault, мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет.

В результате ДТП пострадал сам водитель, женщина-пассажир 1993 года рождения и мужчины-пассажиры 1984, 1992, 1990 годов рождения. Водитель и пассажиры были доставлены в Псковскую областную больницу, от госпитализации отказались.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.