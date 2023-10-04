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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина пострадала при столкновении двух автомашин на перекрестке в Пскове

04.10.2023 21:03|ПсковКомментариев: 0

Подробности дорожно-транспортного происшествия на Запсковье с пострадавшим рассказали Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову. Столкновение произошло 4 октября в 7.55 на перекрестке улиц Звездной и Труда вблизи дома 53 по улице Труда.

Мужчина 1957 года рождения, управляя автомашиной Nissan Almera, при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомашине Škoda Oktavia под управлением мужчины 1953 года рождения, который двигался со встречного направления прямо.

Пострадала пассажирка Škoda, женщина 1954 года рождения. По предварительной информации, на момент оформления ДТП ей был поставлен следующий диагноз: автотравма, закрытый перелом поясничного отдела (под вопросом) и ушиб грудной клетки.

Информация о наличии или отсутствии алкогольного опьянения участников ДТП и другие подробности уточняются.

 
Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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