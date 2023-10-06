Opel опрокинулся в Великолукском районе, водителя госпитализировали. ФОТО

Водителя госпитализировали в результате съезда автомобиля в кювет в Великолукском районе 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».
Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.32 на 457-м километре трассы М9 «Балтия». Великолучанин 1977 года рождения, управляя автомобилем Opel Zafira, выбрал небезопасный режим скорости, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, в результате автомобиль опрокинулся.
Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы. Его госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.