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Opel опрокинулся в Великолукском районе, водителя госпитализировали. ФОТО

Водителя госпитализировали в результате съезда автомобиля в кювет в Великолукском районе 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.32 на 457-м километре трассы М9 «Балтия». Великолучанин 1977 года рождения, управляя автомобилем Opel Zafira, выбрал небезопасный режим скорости, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, в результате автомобиль опрокинулся.

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы. Его госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.