АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Лады» в Пскове сбил маму с детьми на пешеходном переходе

В Пскове водитель «Лады» совершил наезд на маму с двумя детьми на пешеходном переходе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, наезд произошел утром 30 октября на пересечении улиц Киселева и Розы Люксембург, возле школы.

По предварительной информации, мама с двумя детьми пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Информация о пострадавших и другие подробности уточняются.

Известно, что за рулем находился мужчина 1941 года рождения. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.