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Пьяный водитель Mercedes травмировал семью на Opel в Пскове. ФОТО

Пьяный водитель Mercedes травмировал семью на Opel в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 29 октября в 23.45 у дома 10 по улице Максима Горького.

Водитель 1990 года рождения, управляя Mercedes-Benz, при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу автомашине Opel Astra под управлением мужчины 1994 года рождения, который двигался по главной дороге. Opel Astra по инерции наехал на препятствие - бетонный забор.

Пострадал пассажиры Opel. Девочка 2020 года рождения госпитализирована в детскую областную больницу с ушибами и ссадинами. Пассажирка 1994 года рождения получила ссадины и ушибы. Водитель Opel доставлен в областную больницу, под вопросом – сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Информация о травмах уточняется.

У водителя Mercedes-Benz установлено состояние алкогольного опьянения 0,524 мг на литр. Составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ, материалы будут переданы в суд. Водитель сообщил сотрудникам полиции, что двигался по улице Пароменской и считал, что находится на главной дороге.

Известно, что ребенок в Opel находился в детском удерживающем устройстве.