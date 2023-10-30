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Водитель проехал на красный и столкнулся с автобусом в Пскове

Автомобиль и городской автобус (маршрут №14) столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове сегодня, 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Авария произошла в 10:10. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, мужчина 1985 года рождения, при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора не пропустил автобус ЛиАЗ.

Автобус двигался в прямом направлении. Транспортные средства получили технические повреждения.