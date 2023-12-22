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Комитет по сельскому хозяйству Псковской области выражает соболезнования в связи с гибелью двух сотрудниц

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области выражает соболезнования в связи с гибелью своих сотрудниц в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 445-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Пустошкинском районе 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фото: комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области

«С прискорбием сообщаем о трагической гибели наших сотрудников — Ермаковой Татьяны Юрьевны и Павловой Ирины Александровны, выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Татьяна Юрьевна и Ирина Александровна навсегда останутся в наших сердцах грамотным и ответственными сотрудниками, добрыми и отзывчивыми людьми. Помним, скорбим!» - сообщили в комитете.

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Татьяна Ермакова занимала должность начальника отдела по племенной работе и животноводству, Ирина Павлова - должность заместителя начальника отдела.

Также в ДТП погиб водитель автобазы правительства региона Андрей Булин.

Напомним, женщины направлялись в командировку на служебном автомобиле. По предварительной информации, около 8:55 в деревне Ночлегово их автомобиль Hyundai Solaris занесло на мокром снегу, транспортное средство вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с фурой.

Водитель и две пассажирки легкового автомобиля погибли на месте.