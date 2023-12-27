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Два человека погибли при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля в Пушкиногорском районе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 369 километре дороги Санкт-Петербург – Невель в Пушкиногорском районе 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 19:00 на трассе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с большегрузом. В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства трагедии, добавили в ведомстве.