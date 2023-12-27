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В Пскове сбит пешеход на улице Гоголя

Пешехода сбили на улице Гоголя в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 28 декабря в 8:45 на улице Гоголя у дома 32.

По предварительным данным, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Gentra, совершил наезд на женщину 1989 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта.

Пострадала женщина. С ушибленной раной лба и ссадиной коленей доставлена для осмотра в областную больницу. Водитель по внешним признакам трезвый, предстоит медицинское освидетельствование. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

В ГИБДД Пскова напомнили, что пешеходный переход - это место повышенной опасности. Основной причиной наездов на людей в зоне пешеходного перехода является неготовность водителя к возникновению непредвиденной ситуации. При приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, своевременно оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к внезапной остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Пешеходам рекомендуется носить светоотражающий элемент.