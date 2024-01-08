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Двое мужчин погибли в результате ДТП в Островском районе

Двое мужчин погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 325-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель в Островском районе 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Скриншот: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузом Mercedes под управлением мужчины 1985 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen, мужчина 1985 года рождения, а также его пассажир 1983 года рождения скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции.