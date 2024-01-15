Более 10 человек пострадали в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

1222 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 8 по 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД выявили 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали двух водителей.
За данный период на территории области зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести.