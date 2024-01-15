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На Октябрьском проспекте в Пскове водитель ВАЗа сбил женщину

В центре Пскова водитель сбил пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 16 января в 11.05 у дома №32 по Октябрьскому проспекту, на пересечении с улицей Свердлова.

По предварительным данным, мужчина 1991 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-21110, выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на женщину 1953 года рождения, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

На момент оформления ДТП пострадавшей поставлен диагноз ушиб мягких тканей теменной области. Не госпитализирована.

Водитель трезвый.