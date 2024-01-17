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Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе из-за выезда петербуржца на встречку. ФОТО

Три человека пострадали в тройном ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, это произошло 16 января в 12.10 на 208-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе.

Водитель Mercedes-Benz, житель Санкт-Петербурга 1963 года рождения, при обгоне не убедился в безопасности маневра и совершил лобовое столкновение со встречной автомашиной ГАЗ под управлением водителя 1981 года рождения, жителя Новгородской области. «Газель» совершила касательное с попутной движущейся автомашиной ГАЗ под управлением жителя Великого Новгорода 2002 года рождения.

Пострадали три человека: пассажирка Mercedes, жительница Санкт-Петербурга 1964 года рождения, водитель Mercedes и водитель автомашины ГАЗель. Водитель второй автомашины ГАЗ не пострадал.