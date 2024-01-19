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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водители попадают в ДТП на опасном участке дороги в Пскове, один пострадал. ВИДЕО

19.01.2024 13:08|ПсковКомментариев: 0

Два дорожно-транспортных происшествия случилось на подъезде к почте на улице Николая Васильева, 46 в микрорайоне Пскова Любятово 19 января. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псков за рулем».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псков за рулем»

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля попал правыми колесами машины в колею, идущую вдоль края асфальта, и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Водитель «легковушки» пострадал.

 

И еще один легковой автомобиль, попав в те же дорожные условия на том же участке дороги, оказался в кювете. За рулем была женщина. 

Теги: #ДТП #Любятово
Источник: Псковская Лента Новостей
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