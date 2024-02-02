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Автомобиль врезался в дерево под Псковом, один человек погиб. ФОТО

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району, это произошло 1 февраля в 23.50 на 3-м километре дороги Псков – Большая Дуга – Стороп в деревне Котово.

Водитель Chevrolet Lacetti, мужчина 1969 года рождения, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на дерево.

Пассажирка автомашины 1982 года рождения скончалась от травм на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель с многочисленными травмами госпитализирован в отделение реанимации Псковской областной больницы.