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Водитель ВАЗ-2114 погиб в столкновении с автобусом в Палкинском районе. ФОТО

Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с автобусом в Палкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 7 февраля около 19.10 на 30-м километре дороги Псков - Кислово - Палкино.

Водитель ВАЗ-2114, мужчина 1987 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом МАЗ под управлением мужчины 1960 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы полиции. Проводится проверка.