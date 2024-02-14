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В Пскове нашли водителя, сбившего пешехода на улице Максима Горького

В Пскове установлен водитель, сбивший пешехода и уехавший с места ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, 13 февраля в 08.40 произошел наезд на пешехода у дома №25 по улице Максима Горького.

Водитель неустановленной автомашины совершил на женщину 2000 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Позднее пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт. Осмотрена, отпущена. Выявлены ушибы.

В течение суток водитель был установлен, это мужчина 1990 года рождения, он управлял автомобилем ВАЗ-2108. Вынесены материалы по привлечению к ответственности за оставление места ДТП, они будут направлены в суд.

Мужчина также привлекается к ответственности за непропуск пешехода, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Кроме того, он не был вписан в полис ОСАГО.