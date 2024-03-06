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Число ДТП с участием мобильных транспортных средств выросло в Псковской области в 2023 году

Заседание региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений состоялось в среду, 6 марта, под руководством врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрея Вьюнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники заседания рассмотрели ряд актуальных вопросов в части предупреждения правонарушений. Одной из тем стала профилактическая работа среди граждан, освобожденных из исправительных учреждений и осужденных без изоляции от общества. О результатах работы по содействию в трудоустройстве этих категорий граждан проинформировала председатель регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова.

В прошлом году в рамках профильной государственной программы за помощью в трудоустройстве обратилось порядка 100 человек, из которых около 40% устроено на работу. Квотами на трудоустройство бывших заключенных в 2023 году закрыто более 50 вакансий. Сотрудники комитета провели профориентационные мероприятия для бывших осужденных, им также оказана психологическая помощь. Кроме того, организованы выездные консультации в спецучреждения.

В рамках обсуждения вопроса было принято решение усилить работу по профориентации и трудоустройству освобожденных от наказаний граждан, а также приурочить комплекс таких мероприятий к проведению регионального и федерального этапов Всероссийской ярмарки вакансий.

Участники заседания также обсудили проблемные вопросы использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В 2023 году выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев и других аналогичных средств передвижения. Среди основных причин ДТП — превышение скоростного режима. Для предотвращения подобных ситуаций комиссия проработает возможность ограничения скорости движения мобильных транспортных средств в общественных местах.

Отдельное внимание в обсуждении вопросов профилактики правонарушений уделено информационно-разъяснительной работе с населением в средствах массовой информации и Интернете. Андрей Вьюнов подчеркнул, что акцент в этой деятельности должен быть направлен на подростковую аудиторию, каналы и методы взаимодействия с молодежью также должны соответствовать ее возрастным особенностям.