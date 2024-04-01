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Renault Duster вылетел с дороги в Гдовском районе

Renault Duster вылетел с дороги в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 30 марта в 19.45 на 102-м километре дороги Псков – Гдов – Сланцы.

Водитель Renault Duster, житель Ленинградской области 1974 года рождения, двигаясь со скоростью не соответствующей конкретным дорожным условиям, не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет.

Водитель получил телесные повреждения. От госпитализации отказался.