АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль «ВАЗ 2107» столкнулся с грузовиком в Великолукском районе

Водитель «ВАЗ 2107» 1979 года рождения не справился с управлением и совершил столкновение со встречным грузовиком Volvo с полуприцепом на четвертом километре автодороги Великие Луки-Ущицы 1 апреля. Об этом Псков Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: отдел Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу. Также у него установлено состояние алкогольного опьянения.

«Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не садится за руль автомобиля в нетрезвом виде», - добавили в Госавтоинспекции.