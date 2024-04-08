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Водитель автомобиля Ford погиб, сбив насмерть лося на трассе «Псков»

Водитель автомобиля Ford погиб, сбив насмерть лося на трассе «Псков». Встреча машины с лосем на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области закончилась гибелью как для водителя, так и для животного.

Лось выскочил на проезжую часть 10 апреля около 20.40 на 69-м километре Р-23, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Лося сбил Ford Fusion, автомобиль ехал от деревни Новое Колено в сторону деревни Поддубье.

За рулем сидел пока неустановленный мужчина. После столкновения с животным автомобиль пересек дорогу и съехал в левый по ходу движения кювет. Водитель погиб на месте от полученных травм, пишет «Мегаполис».