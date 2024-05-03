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Новые подробности наезда на лося под Псковом: пострадала семья из трех человек

Стали известны новые подробности наезда на лося под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, по уточненной информации, в ДТП пострадали три человека.

Это водитель – женщина 1990 года рождения и два пассажира – ее муж 1990 года рождения и сын 2017 года рождения. Пострадавшая семья проживает в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что 4 мая около 21.55 в Псковском районе на 297-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель водитель Datsun сбила лося. После наезда съехала в правый по ходу движения кювет и наехала на дерево.

Водитель и несовершеннолетний пассажир 2017 года рождения были госпитализированы в медицинское учреждение.

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Весна - сезон миграционной активности лосей. По информации управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, на территории Псковской области за 2023 - 2024 год произошло 11 ДТП связанных с наездом на животное, в которых получили ранения 17 человек, из них 5 детей.

Конструктивная особенность лося — длинные ноги и тяжелое туловище с головой, увенчанной мощными рогами — делает его особенно опасным для пассажиров и водителя. При аварии с участием этого животного люди в салоне автомобиля фактически беззащитны: все технологические барьеры автомобиля находятся ниже тела лося, поэтому при столкновении 600-килограммовая туша летит прямиком в салон.

Что же делать, когда вы увидели лося на дороге? Ни в коем случае нельзя пользоваться клаксоном и дополнительными световыми приборами: есть шанс, что животное спокойно пересечет магистраль и отправится по своим делам, даже не обратив на вас внимание. Если лось стоит на обочине, то надо постараться объехать его стороной: будьте аккуратны, совершайте маневр на небольшой скорости, при этом необходимо иметь возможность резко ускориться. Если животное расценит автомобиль, как опасность или как конкурента, то рогатый может решиться на атаку.

Точной инструкции, позволяющей избежать конфликта с «сохатым», нет и никогда не будет. Лось — дикое животное, нрав которого не позволяет точно спрогнозировать его поведение даже профессионалу. Будьте аккуратны, внимательны и сосредоточены, не пропускайте дорожные знаки «Дикие животные», которые информируют о большой популяции лосей и старайтесь отводить на поездку светлые часы — ночью лоси активнее выходят на дорогу.