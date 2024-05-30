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Водитель Volkswagen попал в реанимацию после столкновения с фурой в Великолукском районе

Водитель легкового автомобиля Volkswagen попал в реанимацию после столкновения с фурой в Великолукском районе 1 июня. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», дорожно-транспортное происшествие произошло на 648-м километре дороги Устюжна - Великие Луки - Невель.

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

По предварительной информации, водитель 2001 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой Scania.

Водителя легкового автомобиля госпитализировали в реанимацию.

Сотрудники районной Госавтоинспекции призывают неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Не садится за руль в утомленного состояния. Пристёгиваться ремнём безопасности и не нарушать правила перевозки детей.