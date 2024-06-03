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В Пскове мотоциклист пострадал из-за маневров велосипедиста на проезжей части

В Пскове мотоциклист пострадал из-за маневров велосипедиста на проезжей части. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 1 июня в 11.45 у дома №10-в по улице Ижорского Батальона.

Мужчина 1962 года рождения, управляя велосипедом Stels, пересек проезжую часть и создал помеху мопеду MotoLand без госномеров под управлением мужчины 1970 года рождения.

Произошло опрокидывание мопеда. Водитель госпитализирован в травматологию. По предварительной информации, у него выявили ушиб.

В объяснении водитель мопеда сообщил, что повернул на улицу Ижорского Батальона, перед ним на дорогу выехал велосипедист. При попытке избежать столкновения мопед потерял равновесие.

По факту ДТП проводится административное расследование.