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Сбивший светофор в Пскове на чужом автомобиле мужчина не имеет прав и отказался от проверки на алкоголь

Стали известны новые подробности наезда на светофор в Пскове 4 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, наезд произошел 4 июня в 06.20 утра на Рижском проспекте у дома 41.

Видео: Диана Прыжкова из группы Псковская Лента Новостей во «ВКонтакте»

Водитель Mazda 6, мужчина1999 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на стоящую в ожидании разрешающего сигнала светофора «Газель» под управлением мужчины 1977 года рождения, затем сбил световую опору с колонкой светофора и дорожными знаками.

Управлявший легковым автомобилем мужчина никогда не имел права управления транспортом. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. В автомобиле он находился вместе с другом, а принадлежит транспортное средство девушке.

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Возбуждено дело по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Водителю грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Добавим, по видеозаписи с камер наблюдения жилого дома №41 видно, что в момент столкновения пешеход заканчивал переходить проезжую часть. В последнюю секунду он успел отскочить от потерявшей управление автомашины.