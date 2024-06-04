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Сбитая на улице Инженерной в Пскове велосипедистка получила ушибы

Стали известны подробности наезда на велоиспедиста на улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд произошел в 6.49 у дома 79-б по улице Труда.

Мужчина 1955 года рождения на автомашине Lada Granta столкнулся с велосипедом Stells под управлением девушки 2004 года рождения. По предварительной информации, она пересекала проезжею часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо, не спешившись.

Пострадавшая доставлена в травмпункт псковской областной больницы, с ушибом поясничного отдела. Водитель трезвый.