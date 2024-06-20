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«Газель» влетела в спецавтомобиль и опрокинулась на трассе «Псков»

Грузовик и легковой автомобиль попали в аварию в Гатчинском районе Ленинградской области 24 июня. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17.00 поступила информация о ДТП на 35-м километре трассы Р-23 «Псков».

Скриншот: «Дорожный инспектор» / «ВКонтакте»

По предварительной информации дорожной полиции, «Газель» совершила наезд на остановившийся легковой автомобиль марки Largus. В результате удара грузовик опрокинулся. Легковой автомобиль принадлежит подрядной организации, занимающейся содержанием дороги. В результате ДТП никто не пострадал, пишет 47news.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.