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Годовалый ребенок и еще три пассажира пострадали в ДТП на Северном обходе Пскова

Годовалый ребенок и еще три пассажира пострадали в столкновении на Северном обходе Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД по Псковскому району, это произошло 22 июня в 22.50 на 7-м километре дороги у деревни Лухново.

Водитель Volkswagen Caddy, мужчина 1987 года рождения, при обгоне столкнулся со встречной Kia Rio под управлением девушки 2002 года рождения. Двигавшийся за Kio автомобиль Lada 2121 (Нива) под управлением молодого человека 2004 года рождения при попытке уйти от столкновения наехал на металлический отбойник. Также Volkswagen Caddy столкнулся со встречной автомашиной Great Wall под управлением женщины 1980 года рождения.

Пострадали четыре человека: пассажир «Нивы» - мужчина 1981 года рождения, пассажир Great Wall, ребенок 2023 года рождения, пассажирка Kio, девушка 2000 года, и водитель Great Wall. Все четверо от госпитализации отказались.