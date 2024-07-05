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Автомобиль Toyota оказался в кювете в Опочецком округе, пострадала пассажирка

Автомобиль Toyota съехал в кювет в Опочецком муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля около 13.07 на 3-м километре дороги Опочка - Варыгино.

Водитель Toyota, женщина 1956 года рождения, не справилась с управлением, съехала в кювет по ходу движения. Пассажирка 1955 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.