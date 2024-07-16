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Один человек пострадал в ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Псковом. ФОТО

Один человек пострадал в столкновении двух автомашин на трассе между Санкт-Петербургом и Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, столкновение произошло 23 июля в 17.40 на 269-м километре федеральной автодороги Р-23.

По предварительной информации, водитель Hyundai Santa Fe, мужчина 1963 года рождения, совершил столкновение с впереди движущимся транспортным средством, выполняющим маневр поворота налево на АЗС - Ford Mondeo под управлением женщины 1994 года рождения. После столкновения Hyundai съехал с проезжей части и наехал на опору освещения.

Пострадала пассажирка Hyundai, женщина 1967 года рождения. Доставлена в псковскую областную больницу. Информация о травмах уточняется.

Hyundai с номерами Санкт-Петербурга, Ford Mondeo – с псковскими.

Добавим, ДТП произошло в районе деревни Подборовье.