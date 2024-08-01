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Женщина и две пассажирки пострадали в ДТП в Невельском округе

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 7 августа около 11:52 на 2-м километре дороги Невель - Великие Луки в Невельском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Женщина 1978 года рождения не справилась с управлением автомобилем Chery Amulet A15 и съехала в кювет. В результате пострадала водитель и два пассажира - девочки 2011 и 2005 годов рождения. Пассажиры госпитализированы.

На месте работали экстренные службы и сотрудники ГИБДД, проводится проверка.