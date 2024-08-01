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Три человека погибли в ДТП на трассе «Псков» в Гатчинском районе

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области вечером 7 августа. Все они — граждане Белоруссии.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла в 20:43 на 75-м километре федеральной дороги Р-23 в районе деревни Выра. 22-летний гражданин Белоруссии, следуя на Volkswagen Golf в направлении от Пскова в Петербург, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, затем съехал с дороги и врезался в дерево, пишет «Фонтанка».

В результате аварии на месте погибли три человека: водитель и его пассажиры 21 и 26 лет, тоже граждане Белоруссии. По факту ДТП ведется проверка.