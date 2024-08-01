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Девушка пострадала при столкновении автомобилей Lada и Niva в Великих Луках

Пассажирка автомобиля Lada пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 9 августа у дома №5/23 на улице Герцена в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 00.30 водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 2004 года рождения, на нерегулируемом перекрестке при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Lada под управлением мужчины 1995 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка Lada, девушка 2008 года рождения, ее доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.