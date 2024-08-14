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Автомобили столкнулись и слетели в кювет на трассе Р-23 в Ленобласти

Два автомобиля столкнулись на автодороге Петербург — Псков (Р-23, она же Е95) в Лужском районе Ленинградкой области 21 августа. Об аварии сообщили в полиции и группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот из видео очевидца в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / «ВКонтакте»

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mitsubishi Lancer произошло на 86-м километре трассы Е95 в районе деревни Кузнецово около 14.30. Никто не пострадал.

По словам очевидца, пострадала пожилая женщина. Возможно, ее не стали госпитализировать, поэтому не внесли в статистику. Авария случилась рядом с ремонтируемым участком, где действует реверсивное движение. Водитель обгонял машины, стоящие в очереди перед реверсом, и когда навстречу поехал поток, дотянул до последнего. В спешке уходя направо в свой ряд, он зацепил соседа и вместе с ним слетел в кювет, пишет «Фонтанка».

«В "Лансере" пострадала бабушка. Она была на заднем ряду и не пристегнута. Машина упала в канаву с водой и перевернулась на крышу. Хорошо, что воды было мало, и она не представляла угрозы. Чтобы достать бабушку, пришлось перевернуть машину на колёса (двери были зажаты с двух сторон)», — рассказывает очевидец Антон Кузько.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.