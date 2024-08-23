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Трое детей пострадали в результате ДТП в Псковском районе

Трое детей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 25 августа на 294-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель машины Daewoo Matiz, мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем, нарушил безопасную дистанцию, совершил столкновение с машиной Haima под управлением женщины 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадали трое детей, не госпитализированы: мальчик 2023 года рождения, две девочки 2018 и 2012 годов рождения. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.