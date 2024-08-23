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Один человек погиб и трое пострадали при лобовом столкновении ВАЗ и Mazda в Дедовичском районе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Дедовичском районе 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе УМВД России по Псковской области.

Около 13:00 на автодороге Дубровка – Дедовичи произошло лобовое столкновение ВАЗ-2114 и Mazda Tribute.

По предварительной информации, молодой человек, водитель автомобиля ВАЗ, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. Водитель ВАЗа погиб на месте.

В Маzda пострадали три человека - двое взрослых и девочка 12 лет. По предварительной информации, это бабушка, дедушка и их внучка. Они доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

На месте работают экстренные службы, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.