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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на улице Ленина в Пскове 30 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня на площади Ленина в Пскове произошло ДТП - столкнулись рейсовый городской автобус и автомобиль Mitsubishi.

«По предварительной информации, у водителя автобуса имелись признаки опьянения, в салоне автобуса пострадали 7 человек. Диагнозы и характер травм уточняются. На месте работают экстренные службы», - рассказали в полиции.