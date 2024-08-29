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Столкновение Renault и «десятки» у «Магеллана» в Пскове обошлось без пострадавших

В Пскове водитель ВАЗ-2110 не пропустил «Рено» при повороте налево. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 2 сентября в 19.50 на Рижском проспекте у дома 49-б (ТК «Магеллан»).

Водитель ВАЗ-21102, молодой человек 2003 года рождения, совершил столкновение с Renault Logan под управлением мужчины 1984 года рождения, тот двигался во встречном направлении прямо.

Пострадавших нет.

В отношении водителя «десятки» вынесено постановление по статье 12.14 часть 3 КоАП РФ (Несоблюдение ПДД в ситуациях, когда водитель должен уступить дорогу другим участникам движения, имеющим приоритет). Назначен штраф в размере 500 рублей.