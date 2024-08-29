АвтоМир / Происшествия / ДТП

Появилось видео с места ДТП с пострадавшим мотоциклистом у Летнего сада в Пскове

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия на Октябрьском проспекте в Пскове, в котором пострадал мотоциклист. Его опубликовали в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Фазиль Мамедов / «Жесть по-псковски»

Напомним, водитель столкнувшегося с мотоциклом микроавтобуса выполнял разворот в запрещенном месте. Столкновение произошло 3 сентября в 23.00 на Октябрьском проспекте у дома 17, на перекрестке с улицей Кузнецкой.

Водитель микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, мужчина 1964 года рождения, в нарушение требований дорожного знака 4.1.4 «Движение прямо и направо» совершил разворот, в результате произошло столкновение с мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1996 года рождения.

Смотрите также Мотоцикл и микроавтобус столкнулись у Летнего сада в Пскове

Мотоциклист получил травмы: ушиб мягких тканей лобной области и закрытый перелом костей правого предплечья.

Оба водителя трезвые.