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Мужчина погиб в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Псковском районе

Мужчина 1956 года рождения погиб в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Псковском районе 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

В 1:45 на 188-м км автодороги Новгород - Псков на территории Псковского района водитель, управляя автомобилем ВАЗ-212140, на закруглении дороги не справился с управлением транспортным средством, в результате чего съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Фото: ОГИБДД ОМВД Псковского района

В результате ДТП водитель ВАЗ-212140 скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. В машине он находился один.

Фото: ОГИБДД ОМВД Псковского района

По факту ДТП проводится проверка.