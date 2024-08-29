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Водитель Chevrolet пострадал после столкновения с ВАЗ в Великих Луках

Мужчина пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Великих Луках 5 сентября. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки, ДТП случилось в 10:40 на перекрестке у дома №5/12 на улице Лизы Чайкиной.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, мужчина 1975 года рождения, ехал по улице Лизы Чайкиной. На нерегулируемом перекрестке ему не уступил дорогу водитель автомобиля ВАЗ 2115, мужчина 1949 года рождения.

В результате ДТП потребовалась медицинская помощь водителю Chevrolet, мужчину госпитализировали, но после осмотра медиков он был перенаправлен на амбулаторное наблюдение.

Оба водителя трезвые.