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Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Псковском районе: «четырка» оказалась на боку

Опубликованы фотографии с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Псковском районе 12 сентября. Фотографии предоставлены Псковской Ленте Новостей отделом Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району.

Водитель автомашины не справился с управлением на грунтовой дороге, автомашина оказалась на боку.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 12 сентября в 22.40 на 1-м километре дороги Тямша – Дубяги.

По предварительной информации, водитель ВАЗ 21140, мужчина 1996 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся.

Водитель погиб. Пострадал пассажир 1984 года рождения, госпитализирован. В автомашине также находился двухлетний ребенок, он не пострадал. Погибший и пострадавший - жители Тямши. Водитель автомашины не имел права управления.